Давно не уморительный малыш: что известно о главной звезде шоу «Устами младенца» Марке Амодео

В 90-е годы миллионы телезрителей смеялись над забавными детьми в передаче «Устами младенцев» с Александром Гуревичем. Особенно всем запомнился эмоциональный мальчик Марк Амодео, рассказывающий про медведя.

Сегодня молодому человеку уже за тридцать. О взрослом Марке Амодео мало что известно. Судя по странице молодого человека в соцсетях, он окончил Московский городской педагогический университет.

В 2010 году брат Марка смонтировал видео с его участием в программе и выложил в Интернет. Решение стало судьбоносным, ведь будущая девушка Марка, Лиза, увидела один из роликов и захотела узнать, как сложилась судьба кареглазого малыша. Спустя несколько лет у молодых людей завязалось общение, и они начали встречаться.

Лиза рассказывает, что перед тем, как познакомить маму со своим новым парнем, она показала ей милую нарезку с маленьким Марком. Естественно, родительница пришла в восторг.

Сейчас Марк почти не появляется на телевидении. Съемки в программе «Устами младенца» он помнит плохо, потому что на тот момент мальчику было всего три с половиной года.

Программу снимали в детском садике «Лучик». Марка выбрали как самого непоседливого малыша. Съемки шли четыре часа, все это время с мальчиком была его бабушка. И когда программу отсняли, она еле увела шебутного внука домой.