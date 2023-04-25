Давно не слышали о Корнелии Манго из «Фабрики звезд»? Вот как живет яркая участница

Корнелия Манго прославилась как одна из самых ярких участниц «Фабрики звезд». Артистка стала настоящей звездой проекта, а после окончания шоу продолжила заниматься своей карьерой.

Манго не только записывала новые и новые композиции, но и активно снималась в популярных телевизионных проектах. Например, она ездила вместе с другими знаменитостями на шоу «Последний герой» и была участницей «Больших гонок». Однако со временем ее слава начала угасала. Примерно в то же время она познакомилась с музыкантом Богданом Дюрдем. Влюбленные сыграли свадьбу в 2016 году, а после занялись обустройством собственного дома.

Сегодня Манго и Дюрдь живут в собственной московской квартире и занимаются творчеством. Помимо этого, артистка ведет свой блог, где рассказывает, как устраивает свою жизнь с сахарным диабетом, а также о сложностях, связанных с тяжелой болезнью.

Подписчики же внимательно следят за страницей артистки. В комментариях они осыпают Манго комплиментами, отмечая, что она до сих пор остается их самой любимой участницей «Фабрики».