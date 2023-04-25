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Давно не слышали о Корнелии Манго из «Фабрики звезд»? Вот как живет яркая участница

25 апреля 2023 08:30
Давно не слышали о Корнелии Манго из «Фабрики звезд»? Вот как живет яркая участница

С премьеры шоу прошло уже 16 лет.

Корнелия Манго прославилась как одна из самых ярких участниц «Фабрики звезд». Артистка стала настоящей звездой проекта, а после окончания шоу продолжила заниматься своей карьерой.

Манго не только записывала новые и новые композиции, но и активно снималась в популярных телевизионных проектах. Например, она ездила вместе с другими знаменитостями на шоу «Последний герой» и была участницей «Больших гонок». Однако со временем ее слава начала угасала. Примерно в то же время она познакомилась с музыкантом Богданом Дюрдем. Влюбленные сыграли свадьбу в 2016 году, а после занялись обустройством собственного дома.

Сегодня Манго и Дюрдь живут в собственной московской квартире и занимаются творчеством. Помимо этого, артистка ведет свой блог, где рассказывает, как устраивает свою жизнь с сахарным диабетом, а также о сложностях, связанных с тяжелой болезнью.

Давно не слышали о Корнелии Манго из «Фабрики звезд»? Вот как живет яркая участница

Подписчики же внимательно следят за страницей артистки. В комментариях они осыпают Манго комплиментами, отмечая, что она до сих пор остается их самой любимой участницей «Фабрики».

«Корнелия, вы шикарная», «Красотка», «Вот это харизма», «Самая лучшая», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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