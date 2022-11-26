Давно не «Самая обаятельная и привлекательная»: время не оставило следа от красоты Муравьевой

В советских фильмах Ирина Муравьева играла очаровательных героинь, которые не вписывались в принятые стандарты красоты. Муравьева доказала, что влюбить в себя миллионы можно и с внешностью обычной русской девушки.

В последние два десятилетия 73-летняя актриса не так часто мелькает на экранах, как хотелось бы. Ирина Муравьева заметно постарела, но своего шарма не утратила.

Последний на сегодняшний момент фильм с ее участием – «Одесский пароход» – вышел три года назад.

Но любимого дела звезда не оставила. Уже много лет Муравьева служит в Малом театре и пока не собирается бросать работу. Так что поклонники и по сей день могут насладиться ее игрой на театральных подмостках.