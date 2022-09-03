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Давно не несуразный толстяк: как сейчас выглядит одна из главных звезд «Гарри Поттера»

3 сентября 2022 10:00
Давно не несуразный толстяк: как сейчас выглядит одна из главных звезд «Гарри Поттера»

Смешной пухляш сильно изменился.

В «Гарри Поттере» Невилл был круглощеким мальчиком с торчащими зубами, над которым все смеялись. По контракту, актеру Мэттью Льюису, исполнившему роль застенчивого толстяка, запрещалось ставить брекеты. Но после завершения съемок Льюис из неуклюжего подростка превратился в накаченного красавчика.

Карьера актера также сложилась успешно, в отличие от многих коллег по «Гарри Поттеру».

Мэттью Льюис снялся во многих успешных фильмах и сериалах, среди которых «До встречи с тобой» (2016), «Конченая» (2017) и О всех созданиях — больших и малых» (2021).

Давно не несуразный толстяк: как сейчас выглядит одна из главных звезд «Гарри Поттера»
Источник фото: Legion-Media
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Философский камень" (2001), Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня" (2005)
Алла Новикова
Алла Новикова
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