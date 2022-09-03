Давно не несуразный толстяк: как сейчас выглядит одна из главных звезд «Гарри Поттера»

В «Гарри Поттере» Невилл был круглощеким мальчиком с торчащими зубами, над которым все смеялись. По контракту, актеру Мэттью Льюису, исполнившему роль застенчивого толстяка, запрещалось ставить брекеты. Но после завершения съемок Льюис из неуклюжего подростка превратился в накаченного красавчика.

Карьера актера также сложилась успешно, в отличие от многих коллег по «Гарри Поттеру».

Мэттью Льюис снялся во многих успешных фильмах и сериалах, среди которых «До встречи с тобой» (2016), «Конченая» (2017) и О всех созданиях — больших и малых» (2021).