Давно не милые малыши: как сейчас выглядят звезды «Ворониных» Филя и Киря

Артем и Роман Пенчук стали звездами благодаря ситкому «Воронины». Впервые они появились в проекте в 11-м сезоне и тут же влюбили в себя многочисленных фанатов сериала. Юные артисты росли на глазах у зрителей, но после завершения шоу осенью 2019 года неожиданно пропали из поля зрения фанатов.

Как рассказали звезды в своем блоге, не так давно они отметили 15-летие. В честь праздника Артем и Рома поделились совместным снимком, который приятно удивил пользователей Сети. Как признались фанаты, артисты очень выросли за прошедшие три года, поэтому теперь в них едва можно узнать комичных близнецов из популярного ситкома.

«Совсем уже взрослые стали», «Выросли в красавцев», «Какие уже большие стали», — пишут пользователи Сети.

Также многие попытались узнать, собираются ли Артем и Рома продолжать свою актерскую карьеру или сериал «Воронины» останется их единственным проектом. Но актеры предпочли проигнорировать эти вопросы.