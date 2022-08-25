Давно не красавицы-близняшки: как сейчас выглядят звезды фильма «Двое: я и моя тень»

Сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен стали звездами, будучи еще детьми. Близняшки построили успешную актерскую карьеру, снявшись в десятках популярных проектов, и получили свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

Миловидная внешность сестер, похожих друг на друга как две капли воды, покорила зрителей. Однако со временем их привлекательность бесследно пропала. Олсен давно не красавицы-близняшки, и теперь поклонники едва узнают в них тех очаровательных девочек из фильма «Двое: я и моя тень».

Сегодня звездам по 36 лет, но многие отмечают, что они выглядят гораздо старше. Чуть ли не каждое появление актрис на публике оборачивается тем, что в Сети обсуждают их осунувшиеся лица и раннее старение.

По слухам, знаменитости утратили свое очарование из-за нездорового образа жизни и экстремального похудения. Известно, что Мэри-Кейт даже страдала от анорексии, что не могло не сказаться на ее внешности.