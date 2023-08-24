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Давно мог бросить сцену: удивитесь, узнав о тайном бизнесе Лещенко

24 августа 2023 18:15
Давно мог бросить сцену: удивитесь, узнав о тайном бизнесе Лещенко

Певец может буквально спать на своих деньгах.

Лев Лещенко сегодня не так часто дает концерты. Это вызвано не только возрастом певца, но и его финансовым благополучием. Артист не только получает повышенную пенсию, но и владеет собственным бизнесом.

Еще в начале нулевых предусмотрительный Лещенко купил долю в мебельной фабрике «Кольчугино». Исполнителю принадлежит треть предприятия, остальным владеет его племянник Андрей Чусовский.

Лев Валерианович рассказывает, что в первое время было нелегко. Чтобы поддержать компанию, ему приходилось бороться за государственные заказы и вкладывать в развитие все деньги, заработанные на выступлениях. Но сегодня фабрика наконец-то стала приносить деньги. Прибыль составляет 2,5 миллиона рублей в год. На предприятии делают в числе прочего кровати и диваны, поэтому Лещенко может в прямом смысле слова спать на своих капиталах.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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