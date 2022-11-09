Давка, жертвы и «голая» съемка: об этом грандиозном скандале вы точно не слышали

Сегодня обнаженная фотосессия именитой звезды или ее полуголый выход на мероприятии может вызвать только любопытство. А вот 70 лет назад за подобное грозила публичная порка.

Эта громкая история произошла на Каннском фестивале в 1954 году. Артистка Симона Силва участвовала в фотосессии на берегу моря вместе с актером Робертом Митчемом. На съемку она явилась в мини-юбке, чем повергла присутствующих в шок. Однако на этом провокации Силвы не закончилась. Актриса сняла с себя верх одежды, оголив грудь. Фотографы старались запечатлеть каждый кадр, пользуясь уникальным моментом. А вокруг образовалась столпотворение, на котором, как говорят, даже пострадали мужчины: один угодил в воду, а другой сломал ногу.

Наутро разгорелся скандал. Провокационные снимки оказались у организаторов фестиваля, которые возмутились вопиющим поступком Силвы. В тот же день актриса вместе с Митчемом покинула мероприятие. Вот чем обернулась поначалу безобидная фотосессия для фестивальных открыток.