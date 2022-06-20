Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Давит на жалость? Брежневу заподозрили в лицемерии

Давит на жалость? Брежневу заподозрили в лицемерии

20 июня 2022 08:16
Давит на жалость? Брежневу заподозрили в лицемерии

Кажется, жизнерадостная певица впала в депрессию.

Вера Брежнева шокировала поклонников новым заявлением в соцсетях. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» зареклась впредь использовать фильтры на своих фото и больше не будет стесняться морщин и седины. По признанию 40-летней артистки, у нее пропало желание всем нравиться.

Фолловеры знаменитости предположили, что виной упаднического настроения могут быть разлад в семье или финансовые проблемы. Однако психолог Андрей Зберовский уверен, что Брежнева лукавит и, вероятно, таким образом старается получить долю сочувствия. Действительно последние месяцы выдались для певицы очень тяжелыми в моральном плане и, конечно, ей хочется, чтобы ее пожалели.

Лучше присядьте: вот как выглядят актрисы фильмов для взрослых в реальной жизни

Зберовский считает, что Брежневой пока рано выставлять себя без прикрас. Обычно это удел женщин после 50 лет, когда в организме происходит перестройка, и им нужно принять тот факт, что старость неизбежна. Супруга Константина Меладзе явно пока не относится к категории этих женщин.

«Когда она вновь займет свою нишу, то превратится в ту яркую пантеру, которой была всегда», – поделился своим мнением эксперт в беседе с порталом Popcornnews.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Встала перед Басковым на колени: Ивлеева устроила шоу на всю страну Читать далее 25 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Related video