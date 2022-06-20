Давит на жалость? Брежневу заподозрили в лицемерии

Вера Брежнева шокировала поклонников новым заявлением в соцсетях. Исполнительница хита «Любовь спасет мир» зареклась впредь использовать фильтры на своих фото и больше не будет стесняться морщин и седины. По признанию 40-летней артистки, у нее пропало желание всем нравиться.

Фолловеры знаменитости предположили, что виной упаднического настроения могут быть разлад в семье или финансовые проблемы. Однако психолог Андрей Зберовский уверен, что Брежнева лукавит и, вероятно, таким образом старается получить долю сочувствия. Действительно последние месяцы выдались для певицы очень тяжелыми в моральном плане и, конечно, ей хочется, чтобы ее пожалели.

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Зберовский считает, что Брежневой пока рано выставлять себя без прикрас. Обычно это удел женщин после 50 лет, когда в организме происходит перестройка, и им нужно принять тот факт, что старость неизбежна. Супруга Константина Меладзе явно пока не относится к категории этих женщин.