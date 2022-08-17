«Давай поженимся!» ни при чем: вот почему Гузеева заменит Нагиева в новом «Голосе 60+»

Дмитрий Нагиев отказался от роли ведущего шоу «Голос 60+» и уступил свое место давней приятельнице — актрисе Ларисе Гузеевой. Именно она теперь будет вести любимый многими проект, новый сезон которого стартует на телевидении уже этой осенью.

Многие предположили, что таким образом актер поддержал подругу, оставшуюся без работы в шоу «Давай поженимся!». Однако оказалось, что поставленный на паузу проект здесь ни при чем, но есть другая, более веская причина, по которой артистка засветится в вокальном состязании.

Подробностями в беседе с порталом PROZVEZD поделилась певица Наталья Штурм. Исполнительница заметила, что Гузеева заменит Нагиева в новом «Голосе 60+», потому что она больше подходит по возрасту, нежели звезда сериала «Физрук».