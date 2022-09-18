«Давай поженимся!» 80-х: вы точно не знали, как Гузеева поспособствовала чужому счастью

Актриса Светлана Крючкова познакомилась со своим третьим супругом Александром в ресторане. Муж и жена прожили вместе 25 лет и воспитали сына Сашу. Как оказалось, артистка обрела свое счастье благодаря Ларисе Гузеевой.

В день знакомства она позвала свою подругу Гузееву в ресторан. Знаменитости решили отпраздновать утверждение на главные роли в комедию «СВ. Спальный вагон». Однако Крючковой не с кем было оставить сына Диму, поэтому она взяла его с собой.

Пока близкие подруги наслаждались ужином и обсуждали предстоящий проект, 7-летний мальчик бродил по залу ресторана. Он случайно наткнулся на компанию мужчин, подсел к ним, а чуть позднее привел одного из них знакомиться с Гузеевой и Крючковой.

Подруги не упустили возможность провести время с новым другом. Они пригласили Александра за стол, а после того, как вечер подошел к концу, все вместе проводили Гузееву домой. Спустя некоторое время Светлана и Александр начали встречаться, а в 1990 году на свет появился их общий сын.