Дава остался не у дел? Мари Краймбрери раскрыла планы на будущее

29-летняя Мари Краймбрери порассуждала о материнстве. По ее словам, она не ориентируется на возраст в вопросах пополнения семейства. Куда важнее для певицы наличие достойного мужчины рядом. Мари раскрыла планы на будущее, отметив, что хотела бы завести ребенка от человека, которого будет очень любить и сможет ему доверять.

«С ним как за каменной стеной», — описала свой идеал Краймбрери в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан ».

Пользователи Сети удивились откровениям певицы, предположив, что Дава остался не у дел. Напомним, последние несколько месяцев Краймбрери и Манукяну приписывают роман. Их неоднократно замечали папарацци, а не так давно они даже съездили вместе в Армению. Сплетники считают, что на родине блогер сделал возлюбленной предложение.

Ранее бывший бойфренд Бузовой заявлял, что уже готов к семье и надеется в этом году отметить свадьбу. Кроме того, Дава отмечал, что не против появления наследников. Однако после монолога Краймбрери сложилось ощущение, что она отца своих будущих детей пока не повстречала.