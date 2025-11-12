Дауни-младшего к роли Доктора Дума Marvel готовили давно: сцена с отцом Старка в «Мстителях: Финал» это подтверждает

Один из ключевых доводов – квашеная капустка. И нет, это не шутка.

Фанаты Marvel привыкли видеть Тони Старка спасителем мира, человеком, который ради других буквально сжег самого себя. Но новая вирусная теория утверждает: Доктор Дум Дауни-младшего будет не полностью новым персонажем, а именно что переродившимся Тони Старком.

Ютуб-канал ScreenCrush разобрал десятки деталей, которые якобы доказывают: Кевин Файги готовил этот поворот еще со времен «Мстителей: Финал».

Лифт, квашеная капуста и тайная дата рождения

Ключ к загадке – сцена из «Финала», где Старк отправляется в прошлое, в 1970 год, чтобы добыть Тессеракт.

В лифте герой сталкивается с собственным отцом, Говардом Старком. Тот невзначай говорит, что его жена беременна. Реакция Тони странная: вместо теплой улыбки – растерянность и уточнение, «на каком сроке».

Если верить фанатам, дело в дате. В фильме указано, что Старк ввел дату 07.04.1970 – но, возможно, Тони использовал европейский формат дат, где сначала идет день. Тогда это 4 июля – День независимости США, день рождения Капитана Америки.

А значит, на тот момент Тони уже родился.

Потому его замешательство – осознание несостыковки во времени. Деталь подтверждается даже реквизитом: в руках у Говарда банка квашеной капусты – типичный атрибут американского праздника 4 июля.

Усыновление из Латверии

Версия ScreenCrush утверждает, что настоящий сын Говарда и Марии Старков умер, а сам Тони был усыновлен из Европы (это канонично комиксам). Из какой страны? Из Латверии – родины Виктора фон Дума.

Это объясняет, почему Латверия так и не появилась в киновселенной: усыновление мальчика изменило ход истории. Более того, именно оружие Stark Industries позже уничтожило Соковию – страну, которая в иной реальности могла стать Латверией, державой под защитой Дума.

Говард Старк и его «величайшее творение»

В «Финале» Говард называет сына своим «величайшим творением». Теория предлагает не воспринимать это как метафору: Говард мог буквально создавать идеального наследника, используя наработки проекта суперсолдата.

В комиксах он экспериментировал с собственным сыном Арно Старком – почему бы не предположить, что и здесь он применил ту же логику? Генетические модификации, интеллект, врожденный перфекционизм – все это могло быть не случайностью, а результатом лабораторного вмешательства.

Щелчок, который все изменил

В момент, когда Тони щелкает пальцами, он становится самым могущественным существом в мультивселенной – и на секунду соединяется со всеми вариантами самого себя.

По теории, именно тогда он пересекается с альтернативной версией – Виктором фон Думом из уничтоженной реальности. Когда тело Старка погибает, в него якобы вселяется сознание Дума.

Ну а шрамы, оставшиеся от энергии Камней Бесконечности, подозрительно похожи на ожоги от маски Дума в комиксах.

Файги играет в долгую

Сценарий кажется безумным, но фанаты нашли дополнительное подтверждение. Еще до MCU Роберт Дауни-младший рассматривался на роль Виктора фон Дума в «Фантастической четверке» Тима Стори.

Позже Джо Руссо признался, что разговоры о возвращении актера в новой ипостаси велись давно. И если это правда, то фраза Говарда Старка о «величайшем творении» приобретает совсем иной оттенок: отец мечтал создать идеального сына – а получил нового бога хаоса.

Ранее мы также писали: Будто унижения в «Финале» было мало: Таноса жестоко убьют в «Мстителях: Судный день» – щелкнут не пальцами, а позвонками