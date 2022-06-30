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Даты высчитывал с калькулятором: тайна рождения сына Киркорова вышла наружу

30 июня 2022 10:30
Даты высчитывал с калькулятором: тайна рождения сына Киркорова вышла наружу

Поклонники не оставили без внимания неожиданное совпадение.

Сын Филиппа Киркорова Мартин Киркоров отметил свое 10-летие. Как уверены пользователи Сети, музыкант специально высчитывал дату появления своего наследника на свет.

2022 год стал знаменательным для семьи прославленного артиста. Сначала сам певец отпраздновал свое 55-летие, а спустя несколько месяцев его отец Бедрос Киркоров встретил 90-летие. Теперь же сын музыканта отметил свою первую круглую дату. При этом каждый праздник знаменитость старается отмечать с размахом, не ограничивая себя ни в финансах, ни в количестве приглашенных гостей.

Как уверены светские эксперты Telegram-канала «Звездная пыль», три юбилея в один год вряд ли можно назвать случайностью. Дело в том, что дети артиста появились на свет благодаря суррогатной матери, поэтому их отец мог влиять на дату рождения. И именно Киркоров подстроил все так, чтобы мужчины в его роду праздновали свои юбилеи одновременно.

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Пользователи Сети поддержали неожиданную теорию. По их мнению, музыкант действительно мог пойти на такой шаг, ведь любит выделяться среди своих коллег, и мог специально устроить подобное совпадение.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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