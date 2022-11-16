Датчанка изуродовала себя загаром: ей дают 50 лет, хотя она гораздо моложе

Звезда социальных сетей Камилла Соренсен прославилась на весь мир из-за своей любви к загару. Она не скрывает, что все свободное время проводит в солярии или под палящим солнцем, а в своем блоге девушка хвастается результатами. Однако далеко не все поклонники остаются в восторге от внешнего вида Камиллы.

По словам датчанки, привлекательной она себя чувствует только тогда, когда ее кожа на несколько оттенков темнее, чем на самом деле. Для этого она тратит много времени, не щадит свою кожу и делает все возможное, чтобы добиться желаемого оттенка.

Пользователи Сети не оставили без внимания необычную страсть знаменитости. В социальных сетях многие активно осуждают Камиллу. По мнению интернет-пользователей, такое маниакальное желание быть темнокожей выглядит оскорбительно для действительно темнокожих людей. К тому же она вредит своему организму и может заработать рак кожи. Некоторые же отмечают, что загар сделал 24-летнюю знаменитость похожей на женщину предпенсионного возраста.