Дата рождения может многое рассказать о вашем характере: проверьте сейчас

Интересоваться числами и видеть в них некий мистический смысл люди начали еще в древности. Самый старый в мире лунный календарь, представляющий собой пометки - царапины на костях, появился как минимум тридцать тысяч лет назад. В Древнем Египте, Вавилоне, Китае числам придавали особое значение, но самое большое распространение нумерология получила в иудейской, христианской и арабской традиции. Так, например, в Библии можно обнаружить огромное количество нумерологических совпадений, а поскольку эта книга имеет сакральное значение, люди начали придавать его и числам. Нумерология как наука возникла давно, а вот сам термин появился сравнительно недавно - по данным Оксфордского словаря, в ХХ столетии. В настоящее время существует множество нумерологических методов и направлений - например, пифагореизм, согласно которому весь окружающий мир можно объяснить с помощью чисел, или изопсефия, прием, с помощью которого буквы и слова переводятся в числа.

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