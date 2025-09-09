Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

9 сентября 2025 15:42
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

Премьера картины запланирована на 27 февраля 2026 года.

Франшиза «Крик» уже почти 30 лет остается эталоном умного и самоироничного слэшера, который не боится высмеивать клише жанра. После выхода шестой части в 2023 году и ряда громких кадровых перестановок фанаты гадали, увидим ли мы продолжение. Ответ — да! И вот что известно о «Крике 7» на данный момент.

Возвращение легендарного трио

Главная интрига — возвращение ключевых персонажей оригинальной трилогии. Нив Кэмпбелл официально подтвердила свое участие после того, как пропустила шестой фильм из-за споров о зарплате.

К ней присоединятся Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) и Дэвид Аркетт (Дьюи Райли). Да, тот самый Дьюи, который погиб в пятом фильме! Как именно он вернется — одна из главных загадок. Аркетт признался, что это должно было стать сюрпризом, но информация утекла в Сеть.

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

Новый старый режиссер и знакомые лица

Седьмую часть снимет Кевин Уильямсон — сценарист первых частей. Это его режиссерский дебют во франшизе.

Кроме легенд, вернутся и другие знакомые лица: Мэттью Лиллард (Стю Мейчер из первого фильма), Хейден Панеттьери (Кирби), Мэйсон Гудинг (Чад) и Джасмин Сэвой Браун (Минди). Также в касте заявлены новые звезды: Джоэл Макхейл, Маккенна Грейс и Изабель Мэй.

«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

Что ждать от сюжета?

Нив Кэмпбелл хотела вернуть франшизу к истокам — меньше крови и больше саспенса, как в оригинале. Сам Уильямсон пообещал, что у Сидни будет счастливый финал:

«После всего, через что она прошла, дать ей что-то меньшее — кощунство».

Кэмпбелл намекнула, что важной темой станет материнство ее героини:

«Вы бы завели ребенка, будь вы Сидни Прескотт?».

Это наводит на мысль, что новая угроза может быть нацелена на самых младших членов ее семьи.

Фото: Кадр из фильма «Крик» (2022)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв Читать дальше 9 сентября 2025
Намекнули прямым текстом, а поняли не все: скрытая деталь в титрах «Орудия» переворачивает смысл ужастика с ног на голову Намекнули прямым текстом, а поняли не все: скрытая деталь в титрах «Орудия» переворачивает смысл ужастика с ног на голову Читать дальше 9 сентября 2025
Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Там же снимали «Полицейскую академию»: по кадру вычислили станцию метро из «Москва слезам не верит» Читать дальше 12 сентября 2025
Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Фильм «Жизнь Чака» от книги Кинга отличается в мелочах — но пару уникальных моментов режиссер придумал сам (и получилось потрясающе!) Читать дальше 11 сентября 2025
Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века Читать дальше 11 сентября 2025
«Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы? «Я схожу с ума?»: спросили ИИ, в чем смысл фильма «Выход 8» — нашел сразу 5 философских отсылок, а сколько разглядели вы? Читать дальше 11 сентября 2025
Это не просто синий фильтр: даже на 101-м пересмотре «Сумерков» зрители упускают эту деталь — режиссер спрятал подсказку Это не просто синий фильтр: даже на 101-м пересмотре «Сумерков» зрители упускают эту деталь — режиссер спрятал подсказку Читать дальше 11 сентября 2025
«Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе «Под Грозным подразумевался Сталин»: Гайдай в «Иван Васильевиче» побоялся критиковать советскую власть — в пьесе Булгакова все было иначе Читать дальше 10 сентября 2025
Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг Только один режиссер в истории получил «Оскар» за свой единственный фильм — ремейк десятилетия спустя снял Стивен Спилберг Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше