«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы

Франшиза «Крик» уже почти 30 лет остается эталоном умного и самоироничного слэшера, который не боится высмеивать клише жанра. После выхода шестой части в 2023 году и ряда громких кадровых перестановок фанаты гадали, увидим ли мы продолжение. Ответ — да! И вот что известно о «Крике 7» на данный момент.

Возвращение легендарного трио

Главная интрига — возвращение ключевых персонажей оригинальной трилогии. Нив Кэмпбелл официально подтвердила свое участие после того, как пропустила шестой фильм из-за споров о зарплате.

К ней присоединятся Кортни Кокс (Гейл Уэзерс) и Дэвид Аркетт (Дьюи Райли). Да, тот самый Дьюи, который погиб в пятом фильме! Как именно он вернется — одна из главных загадок. Аркетт признался, что это должно было стать сюрпризом, но информация утекла в Сеть.

Новый старый режиссер и знакомые лица

Седьмую часть снимет Кевин Уильямсон — сценарист первых частей. Это его режиссерский дебют во франшизе.

Кроме легенд, вернутся и другие знакомые лица: Мэттью Лиллард (Стю Мейчер из первого фильма), Хейден Панеттьери (Кирби), Мэйсон Гудинг (Чад) и Джасмин Сэвой Браун (Минди). Также в касте заявлены новые звезды: Джоэл Макхейл, Маккенна Грейс и Изабель Мэй.

Что ждать от сюжета?

Нив Кэмпбелл хотела вернуть франшизу к истокам — меньше крови и больше саспенса, как в оригинале. Сам Уильямсон пообещал, что у Сидни будет счастливый финал:

«После всего, через что она прошла, дать ей что-то меньшее — кощунство».

Кэмпбелл намекнула, что важной темой станет материнство ее героини:

«Вы бы завели ребенка, будь вы Сидни Прескотт?».

Это наводит на мысль, что новая угроза может быть нацелена на самых младших членов ее семьи.