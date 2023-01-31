Даст фору звездам Голливуда: почему правнук советской Золушки скрывает лицо (фото)
Родственник актрисы сделал свой выбор.
Среди всех наследников советской актрисы Янины Жеймо, запомнившейся зрителям по роли Золушки, особенно выделяется Алексей Костричкин. Правнук именитой советской артистки пошел по ее стопам и связал свою жизнь с кино, однако его лицо на экране увидеть зрителям не удастся.
Знаменитости не довелось работать на съемочной площадке: ей он предпочел студию звукозаписи. Костричкин стал актером дубляжа, чем немало гордится. Как сообщает YouTube-канал Cherevat Production, самой яркой его работой стала серия фильмов о Гарри Поттере. В культовой франшизе правнук Жеймо подарил свой голос одному из главных героев — лучшему другу мальчика, который выжил, Рону Уизли.
Всего же в копилке знаменитости 110 различных проектов. Также Костричкин, который, судя по всему, даст форму и звездам Голливуда, отлично зарекомендовал себя в качестве режиссера дубляжа.