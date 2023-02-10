Даст фору Валюхе: спорим, вы не видели Ольгу Николаевну аппетитной пышкой (фото)

Людмила Артемьева стала известной благодаря съемкам в сериалах. Самый яркий проект с ее участием — это «Сваты», где она сыграла Ольгу Николаевну. Многие зрители привыкли видеть ее именно в таком амплуа.

При этом поклонники даже не догадываются, что артистка серьезно поработала над своей внешностью и сильно изменилась. Прежде она не была такой тонкой и звонкой, как сейчас. Артемьева не следила за весом и превратилась в аппетитную пышку, которая даст фору самой Валюхе Будько.

Звезда экрана отказалась от молочных продуктов, мяса и рыбы, благодаря чему избавилась от 40 килограммов. По уверению артистки, у ее преображения есть неприятный побочный эффект. Будучи дамой в теле, она пользовалась большой популярностью у противоположного пола.