Даст фору молодым: пожилая мать Валерии заставила россиян ахнуть

Певица напомнила поклонникам, как важно быть рядом с родителями.

Матери певицы Валерии уже целых 84 года. Артиста с трепетом заботится о своей пожилой родительнице и делится позитивными снимками с мамой в соцсетях.

«Воскресный день с мамулькой», — подписала Валерия фото с мамой и вызвала множество эмоций у поклонников.

«Как тепло рядом с мамой!», «Как замечательно, когда есть возможность побыть и пообщаться с самым дорогим человеком, с мамой! Здоровья, радости, тепла и прекрасного настроения вам», «Валерия, вы такая молодец! Цените это время – когда мама есть, когда мама рядом!», «Обе красавицы! Всегда с радостью смотрю на вас», – писали радостные подписчики в комментариях.

Поклонники делились своими позитивными пожеланиями и не упустили из виду стильные очки, которые выбрала мама певицы.