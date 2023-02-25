Даст фору Ким Кардашьян: эта полная модель из России сводит с ума своими формами

Представительниц знаменитого семейства Кардашьян часто пытаются уличить в пластических операциях. Многим кажется, что такие формы неестественны, и без хирургического вмешательства добиться таких бедер невозможно. Скорее всего, девушки и правда прибегали к помощи врачей, чтобы изменить фигуру.

Однако в России есть красавица, чьи объемы достались ей от природы.

Юлия Лаврова может похвастаться пышной грудью и тонкой талией, а вместе с дерзким взглядом и темными длинными волосами ее образ становится ещё более чувственным.

Тем не менее будучи подростком, она пыталась похудеть. Но все попытки заканчивались неудачей. Тогда девушка просто приняла свои формы и научилась подчёркивать особенности тела. Жгучая брюнетка стала моделью плюс-сайз и особенно хорошо получается на снимках для рекламы нижнего белья. Даже завистницам тяжело отрицать, насколько привлекательна эта красавица, способная свести с ума любого мужчину.