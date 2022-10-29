Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даст фору голливудским красавчикам: как выглядит российский актер, который влюбил в себя миллионы

Даст фору голливудским красавчикам: как выглядит российский актер, который влюбил в себя миллионы

29 октября 2022 08:30
Даст фору голливудским красавчикам: как выглядит российский актер, который влюбил в себя миллионы

Загадочный интеллигент в очках.

Актер Петр Рыков прославился благодаря ролям в сериалах «Женский доктор», «Я буду тебя искать», «Ловец снов», «Доктор Надежда», «Вместе навсегда», «Квест». Сегодня 40-летний Рыков является одним из наиболее перспективных артистов в российском кино и настоящим секс-символом.

Петр Рыков дебютировал как модель в середине нулевых, а уже в 2007 стал ведущим на канале «СТС», однако в итоге Рыков выбрал актерскую карьеру и не прогадал – за плечами артиста роли в десятках успешных проектов.

Рыкову приписывали романы со многими звездными красавицами – с Машей Малиновской и актрисой Анной Чиповской, но сам актер признавался, что не готов к серьезным отношениям и всю свою любовь отдает кошке. Артист активно ведет соцсети, где радует поклонниц новыми снимками. Обычно Петр Рыков позирует в очках или выкладывает свежие снимки со своей домашней любимицей.

Даст фору голливудским красавчикам: как выглядит российский актер, который влюбил в себя миллионы
Фото: соцсети, кадр из сериала "Я иду тебя искать. Московское время" (2021), кадр из сериала "Холодные берега 2. Возвращение" (2021)
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video