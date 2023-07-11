Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем

Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем

11 июля 2023 16:45
Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем

Публика ахнула, увидев отца ее детей.

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в своих соцсетях хорошей новостью. Ее 22-летний брат Майкл окончил МГИМО и получил диплом. Поддержать сына пришел его отец и бывший муж «прекрасной няни», бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Пользователи Сети были впечатлены тем, как выглядит экс-супруг Заворотнюк. Он похудел, и это пошло ему на пользу. Стрюков молодеет год от года и, кажется, скоро будет выглядеть так же, как и его сын. Вот что написали интернет-пользователи о Дмитрии: «У вас очень красивый папа», «Стрюков сам как студент», «Замечательная семья».

Бизнесмен легко даст фору нынешнему мужу Анастасии Петру Чернышеву, который сильно сдал за последние годы. Это не удивляет, ведь фигурист отдает все силы, чтобы его супруга пошла на поправку. А вот Стрюков, в отличие от Чернышева, никогда не был примерным и верным мужем. По словам актрисы, Дмитрий поднимал на нее руку и изменял ей. После развода супруги несколько лет не общались. При этом Стрюков сохранил теплые отношения с детьми.

Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем
Фото: Global Look Press, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше