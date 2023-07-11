Даст фору Чернышеву: бывший Заворотнюк хорошеет с каждым днем

Недавно дочь Анастасии Заворотнюк поделилась в своих соцсетях хорошей новостью. Ее 22-летний брат Майкл окончил МГИМО и получил диплом. Поддержать сына пришел его отец и бывший муж «прекрасной няни», бизнесмен Дмитрий Стрюков.

Пользователи Сети были впечатлены тем, как выглядит экс-супруг Заворотнюк. Он похудел, и это пошло ему на пользу. Стрюков молодеет год от года и, кажется, скоро будет выглядеть так же, как и его сын. Вот что написали интернет-пользователи о Дмитрии: «У вас очень красивый папа», «Стрюков сам как студент», «Замечательная семья».

Бизнесмен легко даст фору нынешнему мужу Анастасии Петру Чернышеву, который сильно сдал за последние годы. Это не удивляет, ведь фигурист отдает все силы, чтобы его супруга пошла на поправку. А вот Стрюков, в отличие от Чернышева, никогда не был примерным и верным мужем. По словам актрисы, Дмитрий поднимал на нее руку и изменял ей. После развода супруги несколько лет не общались. При этом Стрюков сохранил теплые отношения с детьми.