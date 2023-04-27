Дашу из «Розыгрыша» не узнать: обомлеете, когда увидите (фото)

Евдокия Германова прославилась благодаря картине «Розыгрыш». Ей досталась роль стервозной Даши Розановой, с которой она превосходно справилась. После картины Владимира Меньшова Германова начала активно сниматься в кино. Актриса появилась в таких лентах, как «Псих», «Время собирать камни», «Мусульманин» и в других фильмах. Однако большинству зрителей она запомнилась именно по картине «Розыгрыш».

Личная жизнь Германовой складывалась непросто. Она жила в гражданском браке с актером Сергеем Германом. Однако их отношения быстро развалились, и виной тому стал взрывной характер Евдокии Алексеевны. Так, по крайней мере, говорил сам Герман. Они часто ссорились, а порой дело доходило до драк. В итоге Германова выгнала партнера из дома и подала на него в суд.

Позже актриса усыновила мальчика Колю, которому было полтора года. Однако через семь лет Германова отказалась от ребенка, сказав, что он психически нездоров. На этом их идиллия закончилась.

Сегодня артистке 63 года, и ее внешнему виду позавидуют многие. Она остается стройной и яркой женщиной со стильной прической. Германова до сих пор востребована в профессии и активно снимается в фильмах.