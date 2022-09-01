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Дашу из «Папиных дочек» не узнать: вы ахнете, узнав как она выглядит на последних фото

1 сентября 2022 20:15
Дашу из «Папиных дочек» не узнать: вы ахнете, узнав как она выглядит на последних фото

Артистка старается держать личную жизнь в тайне.

Актриса Анастасия Сиваева приобрела известность благодаря сериалу «Папины дочки». В комедии артистка исполнила роль девушки-гота Даши и мгновенно завоевала сердца фанатов. Образ сильно полюбился зрителям. Они были уверены, что и в реальности Сиваева носит подобную одежду и выглядит как знаменитый персонаж. Многие поклонники не сомневались, что знаменитость продолжит сниматься в фильмах и сериалах, однако со временем она пропала с экранов ТВ.

Сразу же после «Папиных дочек» Сиваева приняла участие в проекте «Последняя минута» и в короткометражном фильме «Топор». Актрису часто можно было встретить на светских мероприятиях, однако несколько лет назад она окончательно завершила свою карьеру. Дашу из «Папиных дочек» не узнать: вы ахнете, узнав как она выглядит на последних фото

Социальные сети остались единственной возможностью следить за жизнью актрисы. Однако Сиваева даже в своем блоге старается не распространяться о жизни и последний снимок, на котором можно разглядеть ее внешность опубликовала несколько лет назад. По слухам, она вышла замуж в 2014 году и теперь воспитывает двух наследников, посвящая все свободное время семье.

Фото: Кадр из сериала "Папины дочки", соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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