Дашу из «Папиных дочек» не узнать: вы ахнете, узнав как она выглядит на последних фото

Актриса Анастасия Сиваева приобрела известность благодаря сериалу «Папины дочки». В комедии артистка исполнила роль девушки-гота Даши и мгновенно завоевала сердца фанатов. Образ сильно полюбился зрителям. Они были уверены, что и в реальности Сиваева носит подобную одежду и выглядит как знаменитый персонаж. Многие поклонники не сомневались, что знаменитость продолжит сниматься в фильмах и сериалах, однако со временем она пропала с экранов ТВ.

Сразу же после «Папиных дочек» Сиваева приняла участие в проекте «Последняя минута» и в короткометражном фильме «Топор». Актрису часто можно было встретить на светских мероприятиях, однако несколько лет назад она окончательно завершила свою карьеру.

Социальные сети остались единственной возможностью следить за жизнью актрисы. Однако Сиваева даже в своем блоге старается не распространяться о жизни и последний снимок, на котором можно разглядеть ее внешность опубликовала несколько лет назад. По слухам, она вышла замуж в 2014 году и теперь воспитывает двух наследников, посвящая все свободное время семье.