Даша Клюшникова из «Фабрики звезд» вышла замуж за красавца: ее участи не позавидуешь

Дарья Клюшникова была участницей пятого сезона «Фабрики звезд». Популярность помогла артистке устроить не только карьеру, но и личную жизнь.

На пике славы Клюшникова вышла замуж за красавца-актера Алексея Янина. Он известен по сериалам «Клуб», «Дочки-матери», «Опережая выстрел» и другим. В то время Янин был многообещающим артистом и любимцем многих женщин.

Но актер выбрал именно Дарью. У пары родился сын Андрей, но, к сожалению, счастье супругов длилось недолго. На пятом году их совместной жизни с Яниным произошла беда. У артиста случился инсульт, превративший его в инвалида.

Алексей впал в кому. Когда актер пришел в сознание, восстановиться он уже не смог. Ему сделали трепанацию черепа, но часть кости так и не поставили обратно. Сегодня Янин не может себя обслуживать, он почти не разговаривает и узнает лишь самых близких. Клюшникова не живет с супругом, но всячески его поддерживает.

Причиной инсульта стала генетика и отсутствие отдыха.