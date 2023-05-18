Даша из «Папиных дочек» засветилась в «Ералаше»: вы ее не сразу узнаете (фото)

Анастасия Сиваева стала узнаваемой персоной после выхода сериала «Папины дочки». Она сыграла Дашу Васнецову — девушку-гота, обладающую саркастичным чувством юмора. Сегодня мало кто вспомнит, что до популярного ситкома Сиваева снималась в «Ералаше».

Будущая звезда «Папиных дочек» с детства мечтала стать актрисой. Она не упускала возможности проявить себя на этом поприще, и уже в юном возрасте Анастасия появилась в киножурнале «Ералаш». Борис Грачевский дал ей главные роли в трех сюжетах.

Узнать совсем юную Сиваеву в этих эпизодах невозможно. Так, в одном из выпусков она предстала с двумя завитыми «хвостиками» и в обыкновенной одежде. У этой женственной девочки не было ничего общего с готессой Дашей, которая наносила густой мрачный макияж, облачалась в темные наряды и красила волосы в черный цвет.

Сегодня 31-летняя Сиваева почти не появляется в кино, а ее фильмография не пополняется с 2015 года. Лишь в 2019 году Анастасия приняла участие в дубляже мультфильма «Шахерезада. Нерассказанные истории», но на этом все.