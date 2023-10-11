Даша и Гена Букины довели людей до истерического смеха: нужно смотреть до конца (видео)

Работа над продолжением сериала «Счастливы вместе» в полном разгаре. Новый сезон получил название «Букины». В Сети появились секретные кадры со съемочной площадки, которые довели народ до настоящей истерики.

Эксклюзивным контентом поделилась Наталья Бочкарева, вернувшаяся к роли Даши Букиной. В ролике, который звезда опубликовала в личном блоге, она предстала вместе со своим экранным мужем Геной. Его блестяще сыграл Виктор Логинов.

Коллег запечатлели, когда те разыгрывали забавный эпизод. Интернет-пользователи увидели, как Гена поднимает на руки жену и перебрасывает ее через забор. Даша требует, чтобы супруг перелез к ней, на что он отвечает: «Я — через калитку, они все равно не закрывают». Увиденное рассмешило подписчиков до колик.