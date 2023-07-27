Даша Букина неспроста годами сторонилась камер: увидев ее на архивных фото, вы будете поражены

Актриса Наталья Бочкарева прославилась благодаря роли в ситкоме «Счастливы вместе». Девушке было всего 24 года, когда ее утвердили в проект. Она смогла так ярко сыграть безалаберную 45-летнюю домохозяйку, что ярлык Даши Букиной приклеился к ней на много лет. Сама актриса признает, что эта роль помогла ей сильно вырасти как профессионально, так и внутренне.

Сегодня Наталья мало напоминает фигуристую рыжеволосую Дашу. Она сильно похудела и вернулась к натуральному цвету волос. Преображению помогли и пластические хирурги: актриса удалила комочки Биша и, по мнению экспертов, слегка подправила форму носа и губ.

Но самых главных перемен Бочкарева добилась при помощи упорной работы над собой. После рождения детей она редко появлялась на публике, и неудивительно — Наталья поправилась до 120 килограммов. Лишний вес плохо сказался не только на ее карьере, но и на самооценке. Тогда актриса решила взять себя в руки и начала активно заниматься спортом. Сегодня из пышной дамы она превратилась в стройную красотку и продолжает поддерживать этот результат спортом и правильным питанием.