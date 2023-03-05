Дарья Мороз показала фото погибшей 23 года назад матери: от него мурашки по коже

Сегодня Дарья Мороз считается одной из самых востребованных российских актрис. Свой талант она унаследовала от матери Марины Левтовой, жизнь которой трагически оборвалась в 2000 году.

Артистка прославилась благодаря ролям в картинах «ТАСС уполномочен заявить», «Визит к Минотавру» и «Подземелье ведьм». Красавица Левтова могла сыграть еще во многих картинах, но ее не стало в 41 год. Марина погибла в результате несчастного случая, когда каталась с друзьями на снегоходах. Левтова ударилась головой и вскоре скончалась из-за полученной травмы.

Недавно Дарья Мороз поделилась архивным семейным снимком, на котором изображены ее молодые родители. Марина выглядела счастливой и безумно влюбленной в своего мужа. Сегодня смотреть на это фото особенно грустно и больно, зная, как рано и как печально оборвется ее жизнь.

Пост Дарьи вызвал шквал эмоций. Подписчики вспомнили Левтову и отметили, что Мороз очень похожа на свою мать: «А мы до сих пор помним и любим замечательную актрису. И гордимся и любуемся Вами, Дашенька! Вы достойное продолжение своей матери!», «Трудно поверить, что ее нет», «Все ее роли такие яркие, на разрыв».