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Киноафиша Статьи Д’Артаньяна в СССР играл не только Боярский: увидев второго, обомлеете

Д’Артаньяна в СССР играл не только Боярский: увидев второго, обомлеете

17 мая 2023 15:45
Д’Артаньяна в СССР играл не только Боярский: увидев второго, обомлеете

Его трудно представить в этом образе.

Главной ролью в карьере Михаила Боярского по-прежнему остается д’Артаньян из экранизации французского романа. Однако актер не был первым, кто примерил на себя образ легендарного гасконца.

В это трудно поверить, но еще одним советским д’Артаньяном был Армен Джигарханян. В начале 70-х его пригласили на главную роль в спектакле «20 лет спустя». Сама постановка получилась удачной, однако Армен Борисович смотрелся в образе неутомимого авантюриста слишком тяжеловесно и брутально.

Роль Атоса досталась Олегу Стриженову, Портоса — Роману Филиппову. А вот Арамиса сыграл Вениамин Смехов, который в экранизации Юнгвальд-Хилькевича перевоплотился в Атоса. Татьяна Доронина исполнила роль Анны Австрийской.

Увы, этот нашумевший спектакль не дожил до наших дней. Он был снят на видеомагнитофонную пленку, поэтому и не сохранился. Современным зрителям остается только фантазировать, как Джигарханян смотрелся в роли самого популярного гасконца.

Д’Артаньяна в СССР играл не только Боярский: увидев второго, обомлеете
Фото: Кадры из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979), кадр из фильма «Двадцать лет спустя» (1971)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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