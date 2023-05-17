Д’Артаньяна в СССР играл не только Боярский: увидев второго, обомлеете

Главной ролью в карьере Михаила Боярского по-прежнему остается д’Артаньян из экранизации французского романа. Однако актер не был первым, кто примерил на себя образ легендарного гасконца.

В это трудно поверить, но еще одним советским д’Артаньяном был Армен Джигарханян. В начале 70-х его пригласили на главную роль в спектакле «20 лет спустя». Сама постановка получилась удачной, однако Армен Борисович смотрелся в образе неутомимого авантюриста слишком тяжеловесно и брутально.

Роль Атоса досталась Олегу Стриженову, Портоса — Роману Филиппову. А вот Арамиса сыграл Вениамин Смехов, который в экранизации Юнгвальд-Хилькевича перевоплотился в Атоса. Татьяна Доронина исполнила роль Анны Австрийской.

Увы, этот нашумевший спектакль не дожил до наших дней. Он был снят на видеомагнитофонную пленку, поэтому и не сохранился. Современным зрителям остается только фантазировать, как Джигарханян смотрелся в роли самого популярного гасконца.