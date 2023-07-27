Д’Артаньян засветился в рекламе: стыдно признаться, что он пытался продать гражданам СССР

В Советском Союзе было не так много рекламы, как в западных странах. Но было бы заблуждением предполагать, что ее не было вообще — подобные ролики снимали, и нередко в них играли знаменитые актеры. В одной из таких реклам появился и советский д’Артаньян Михаил Боярский.

В ролике с презентацией мебельного магазина Михаил Боярский сыграл еще до того, как прославился на всю страну ролью в «Трех мушкетерах». По сценарию актер изображает простого советского парня, сидящего в пустой квартире и метающего об идеальной обстановке для нее. Учитывая, как сложно было в СССР найти хорошую мебель и другие товары для дома, выглядело это скорее как издевка над зрителем.

Слов в рекламе нет совсем, зато в камеру Боярский смотрит очень выразительно. Михаил Сергеевич рассказывал, что съемка заняла не больше 30 минут, а получил он за рекламу целых 10 рублей. Учитывая, что съемки велись в 70-е годы прошлого века, сумма была внушительной. К сожалению, ролик забраковала цензура — не устроила модная прическа Боярского.