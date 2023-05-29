Даром не надо: сегодня самый дорогой «реквизит» в СССР вас точно рассмешит

Фильм «Ты у меня одна» относится к числу тех, которые смело можно назвать легендарными. На съемках этой картины кипели нешуточные страсти, которые касались всего лишь одной вещи.

Героиня ленты Анна Коливанова — состоятельная бизнесвумен, приехавшая из США. В СССР же все атрибуты богатой женщины были большой редкостью. Чтобы подчеркнуть достаток предпринимательницы, ее нужно было облачить в норковую шубу.

Купить ее в те времена в Советском Союзе было довольно сложно. Своей же шубой никто из артисток делиться не спешил. Тогда самый дорогой реквизит взяли напрокат. В фильме есть сцена, в которой актриса бросает меховое изделие на лестницу. При виде этого действа реквизиторы чуть не упали в обморок — настолько сильно они переживали за состояние дорогостоящей вещи.

Сегодня же подобного «реквизита» у российских актрис предостаточно. Многим из них норковая шуба и даром не нужна — подавай из меха баргузинского соболя.