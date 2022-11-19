Дар стал проклятием: почему «самый красивый голос СССР» не дожил до 40

Сергей Парамонов стал известен на весь СССР еще в детстве. Его чистый голос мгновенно нашел отклик в сердцах миллионов соотечественников, а со временем о талантливом мальчике узнал практически весь мир. Фанаты были уверены, что на их глазах растет мировая звезда, однако артисту была предназначена совершенно иная судьба.

Проблемы в жизни Парамонова начались еще в подростковом периоде. Дело в том, что у него начал ломаться голос, из-за чего он уже не мог исполнять свой репертуар. Артист погрузился в тяжелую депрессию и начал искать утешение в спиртном: все чаще его видели пьяным, а друзья и коллеги лишь усугубляли зависимость, регулярно угощая его.

Со временем Парамонов решил, что он все же должен заниматься музыкой, и поступил в училище имени Ипполитова-Иванова, но не справился с большими нагрузками. Как отмечали его близкие, в тот период Парамонов уже был человеком со сломленной психикой: ему так и не удалось справиться с потерей популярности.

Несмотря на неудачи артист все же продолжал записывать композиции и выпустил пластинку с собственными хитами юности. Парамонов даже отправляется в гастрольный тур и помогает молодым исполнителям работать над их творчеством. А на одной из вечеринок знакомится с певицей Марией Порох, которая спустя некоторое время становится его женой.

Как были уверены близкие, жизнь музыканта начала налаживаться. Он смог завязать с алкоголем и жил счастливой семейной жизнью. Но рождение ребенка привело к кризису в отношениях. Из-за постоянных ссор Парамонов вновь начал пить, и Порох решила с ним расстаться.

Разрыв с избранницей стал очередным ударом для музыканта. Он остался один и перестал общаться со своими близкими. Скончался музыкант весной 1998 года, не дожив несколько месяцев до своего 37-летия: он заболел пневмонией и умер от удушья из-за сильного приступа кашля.