Дар целительства не помог: смерть Джуны до сих пор окутана тайной

Евгения Давиташвили прославилась как целительница Джуна. Ее пациентами были звезды и влиятельные политики. Она не боялась сильных мира сего и казалась простым обывателям всемогущей.

Джуна смогла помочь многим, но не себе. В 2015 году всех потрясла новость о том, что знаменитой врачевательницы больше нет. Как сообщается в шоу «Основано на реальных событиях», официальная причина ее смерти — инсульт. Но многие отказываются верить в то, что, обладая даром целительства, ведунья дожила всего лишь до 65 лет.

Преданные поклонники не исключают того, что Джуну намеренно похитили и убили ради ее драгоценностей и денег. Другие же считают, что все гораздо проще. В 2001 году Давиташвили потеряла единственного сына Вахтанга, после чего лишилась смысла существования. Она замкнулась в себе и отказалась заниматься целительством. По мнению фанатов, все это серьезно подкосило здоровье Джуны, посчитавшей, что ей больше незачем жить на этой земле.