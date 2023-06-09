Дапкунайте родила сына в 53 года и показала его лишь раз: вот в чем дело (фото)

Ингеборга Дапкунайте первый и единственный раз познала счастье материнства в «преклонном» по современным меркам возрасте. Артистка стала матерью в 53 года. Но о своем новом статусе решилась рассказать лишь в документальном фильме, посвященном ее 55-летию.

Примерно тогда же Дапкунайте рассказала, почему так долго не решалась на деторождение. Оказалось, что, глядя на своих знакомых и друзей, звезда попросту боялась разительных перемен, которые захлестнут ее жизнь из-за возможного материнства. Однако актриса сумела побороть свой страх и, разумеется, не пожалела.

Единственного сына она показала широкой публике лишь единожды. Но никаких «особенностей» у наследника актрисы нет. Просто еще на заре карьеры Дапкунайте решила, что четко разделит творческую жизнь и жизнь личную. Поэтому свою семью артистка много лет как тигрица оберегает от прессы и посторонних глаз.