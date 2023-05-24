Дану Борисову увезли из дома на скорой: от этих кадров мурашки по коже

В жизни Даны Борисовой вновь наступила черная полоса. Телеведущая оказалась в карете скорой помощи и поделилась душещипательными кадрами с поклонниками, чем перепугала всех не на шутку.

Пусть и не сразу, но знаменитость рассказала заинтригованным подписчикам в социальных сетях, что же с ней стряслось.

«Провели нелегкую ночь», — призналась блондинка.

Как оказалось, беда приключилась вовсе не с теледивой, а с ее единственной дочерью Полиной. Звездная наследница серьезно пострадала во время прогулки со своим питомцем по кличке Мишель.

На девочку набросилась и покусала уличная собака — пришлось обращаться за экстренной помощью к специалистам. В настоящий момент дочь Борисовой находится в больнице, где ей предстоит пройти курс из шести уколов от бешенства. Дана уточнила, что не знает, на какой именно срок медики оставят ее наследницу в стационаре.