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Данила Козловский оскандалился на публике: все дело в Оксане Акиньшиной

31 января 2023 10:39
Данила Козловский оскандалился на публике: все дело в Оксане Акиньшиной

Режиссер не смог держать себя в руках.
 

Данила Козловский продолжает создавать интригу относительно личной жизни. Режиссеру давно приписывают роман с Оксаной Акиньшиной, однако он не торопится давать официальные комментарии на этот счет.

Напротив, актер то и дело старается показать, что его с красавицей-блондинкой связывают исключительно рабочие отношения. Однако убедить в этом широкую общественность никак не удается. На днях звезды в очередной раз вышли в свет вместе, что вызвало новую порцию слухов об их страстном романе.

Отдельным поводом для разговоров послужило то, что Козловский оскандалился на публике. Как сообщает Telegram-канал «Звездная пыль», актер слишком уж эмоционально запрещал журналистам снимать его вместе с Акиньшиной. От интервью парочка также категорически отказалась.

Такая скрытность лишь убеждает многих в том, что Козловский бросил режиссера Ольгу Зуеву и их общую дочь ради отношений с коллегой по фильму «Чернобыль». Вот только признаться в этом режиссер, судя по всему, не готов.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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