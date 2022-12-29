Данила Козловский обогатился на сотни миллионов: подробности несказанно удивят

Данила Козловский смело может принимать поздравления. Популярный актер и режиссер добился того, чего хотел.

Ранее компания знаменитости «ДК Интертеймент» начала судебные тяжбы с онлайн-кинотеатром START. Причиной послужили финансовые разногласия, вызванные созданием и показом сериала «Карамора».

Изначально свой проект о дореволюционной России Козловский снимал для одного из телеканалов, но тот из-за слишком больших затрат отказался от его финансирования. Режиссер не посчитал нужным умерить свои аппетиты, поэтому, чтобы закончить съемки, ему даже пришлось брать кредиты. В итоге проект все же был завершен и дошел до зрителя.

В прошлом году кинодел получил от онлайн-кинотеатра дивиденды в размере 97,5 млн рублей. А вот дальнейших выплат так и не дождался. В итоге START задолжал звезде 860 млн.

Чтобы добиться справедливости, Козловский подал в суд. Как пишет портал «СтарХит», стороны, наконец, договорились о том, что онлайн-кинотеатр выплатит артисту 682,5 млн.