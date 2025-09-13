Меню
Данила Багров возвращается: неожиданная премьера в кино — новый «Брат», который ждал на полке своего звездного часа

13 сентября 2025 10:23
Часть кадров отснял сам Балабанов.

Фильмы «Брат» и «Брат 2» давно перестали быть просто кино и стали частью культурного кода России. История Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова-младшего до сих пор вызывает споры, цитируется в мемах и пересматривается новыми поколениями.

И вот теперь зрителей ждет большой сюрприз: 30 октября в прокат выходит документальная картина «Брат навсегда».

Что это за фильм?

Документальный проект Анны и Григория Сельяновых — это не очередной пересказ сюжета, а масштабное исследование феномена «Брата». Авторы обещают редкие архивные кадры, которые еще никто не видел, закулисье и малоизвестные факты из истории создания фильмов.

Кроме того, в картине задействованы эксперты, культурологи и люди из киноиндустрии. Они пытаются ответить на главный вопрос: почему дилогия Балабанова до сих пор так сильна и почему Данила Багров остается героем поколения?

Получился фильм, который сделан на понятном и близком сегодняшнему зрителю языке — по стилю, тону, образу мышления, — рассказали в пресс-службе Сельянова.

Первая часть вышла в 1997 году. Демобилизованный из армии Данила Багров возвращается в родной город, но скучная провинциальная жизнь не для него. Узнав, что старший брат Виктор обосновался в Санкт-Петербурге, Данила отправляется туда — и постепенно оказывается втянутым в криминальный мир.

Произведение Балабанова попал в нерв эпохи: переходные 90-е, обостренное чувство справедливости, одиночка, ищущий свое место. Именно поэтому история Данилы моментально превратилась в символ, а Бодров стал лицом целого десятилетия.

За прокат возьмется компания «Вольга». Не пропустите возможность вновь погрузиться в мир культовой дилогии, чтобы взглянуть на нее с нового ракурса.

Ранее мы писали: Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех

Фото: Кадры из фильма «Брат» (1997 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
