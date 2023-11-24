Данила Багров 21-го века: этот российский сериал многим похож на «Брата»

С момента выхода фильма Алексея Балабанова прошел уже не один десяток лет. Однако Данила Багров остается культовой фигурой до сих пор. Фанаты «Брата» считают, что Сергей Бодров идеально воплотил образ простого и справедливого русского парня, который непоправимо меняется в непростые 90-е.

Критики спорят о личности Багрова: одни называют его типичным бандитом, другие — заложником обстоятельств. Но в любом случае повторить персонаж такого масштаба в кино пока никому не удавалось.

Однако некоторые полагают, что этот российский сериал во многом похож на «Брата». Речь идет о проекте под названием «Полярный», который не так давно обзавелся третьим сезоном. Главную роль в нем исполняет Михаил Пореченков. И актер прямо сравнивает себя с персонажем Бодрова.

По мнению артиста, его герой точно так же не пытается притворяться другим человеком или показать себя лучше, чем есть на самом деле. Более того, он не стремится к деньгам или славе, а лишь хочет, чтобы его город жил спокойно.