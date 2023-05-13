Даниил Страхов за спиной стареющей жены связался с красоткой: устоять невозможно

Даниил Страхов уже много лет живет с супругой Марией Леоновой. Но не все так гладко с браком секс-символа и его довольно посредственной избранницы.

Тучи над их головами сгустились в тот период, когда Страхов снимался в легендарном историческом сериале «Бедная Настя». Даниил закрутил любовь со своей экранной партнершей Еленой Кориковой, которая исполняла главную роль в картине. После работы парочка не расходилась по домам, а направлялась в отель. Все члены съемочной группы знали об этих запретных отношениях. Упорно ходили слухи, что актриса даже требовала от Страхова уйти от законной супруги, однако он выбрал Леонову и прекратил общение с Кориковой.

Многие до сих пор жалеют, что у главных актеров «Бедной Насти» так ничего и не вышло. Поклонники Страхова уверены, что Елена была бы для него идеальной партией. У нее утонченная внешность, белокурые локоны, голубые глаза — устоять перед ней невозможно. А преждевременно состарившаяся супруга Даниила, по словам фанатов, не идет ни в какое сравнение с Кориковой.