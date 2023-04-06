Даниэле из сериала «Моя вторая мама» 67 лет: что стало с любимицей россиянок (фото)

Мария Сорте покорила сердца зрителей, воплотив Даниэлу в сериале «Моя вторая мама» — в одном из первых зарубежных проектов на российском ТВ. Его успех был грандиозным.

Миллионы поклонников писали артистке письма, указывая на конверте «Марии Сорте, в Мексику». Но со временем ее слава в России угасла, поэтому сегодня ее имя знают лишь самые преданные фанаты.

Тем не менее Сорте не унывает и продолжает активно развивать свою карьеру. Звезда по сей день снимается в сериалах. Каждый год в Мексике выходит одна новелла с 67-летней актрисой, которая для своего возраста выглядит великолепно. Роли ей достаются эпизодические, но знаменитость это полностью устраивает.

Что же касается личной жизни, то в 1998 году Сорте похоронила любимого мужа и больше замуж так и не вышла. У артистки двое сыновей и семь внуков, рядом с которыми она старается проводить все свое свободное время.