Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»

Георгий Данелия проявил всю свою креативность при создании трагикомедии «Кин-дза-дза!». В фильме используется много слов, которые придумал режиссер специально для картины. Изобретательность понадобилась не просто так: хитрому Данелии удалось обмануть цензоров, которые так и норовили запретить фильм за антисоветчину.

Некоторые слова кажутся относительно понятными. Например, очевидно, что «гравицаппа» связана с гравитацией. Но также в ее названии есть созвучие с грузинским «Ра вици аба», что переводится как «Кто ж его знает».

А вот простое слово «ку» едва не стало причиной для переписывания сценария. Советские цензоры видели в нем связь с инициалами генсека Константина Устиновича Черненко. Данелию уговаривали поменять слово на «ко» или «ка», но он стоял на своем. Но, пока шли споры, генсек ушел из жизни, а проблема решилась сама собой.

А вот слово «пацак» им раскусить так и не удалось. Это слово Данелия придумал, соединив русское «пацан» с пренебрежительным «кацап» и грузинским «кацо», что переводится очень просто — «друг».