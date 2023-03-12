Данелия раскрыл истинное лицо Леонова: такого от кумира СССР не ожидал никто

Евгений Леонов считается одной из главных звезд советского экрана. За годы карьеры он снялся в десятках легендарных фильмов и завоевал сердца миллионов поклонников, которые считали его самым добрым и радушным артистом СССР. Однако мало кто из фанатов догадывается о неожиданных особенностях его характера.

По словам режиссера Георгия Данелии, он познакомился с артистом перед съемками фильма «Тридцать три». Постановщик предложил Леонову исполнить в будущей ленте главную роль, но артист поставил неожиданное условие: он объявил, что сниматься будет лишь за повышенный гонорар.

«Поначалу даже считал его жлобом и жмотом!» — цитирует слова Данелии «Комсомольская правда».

Подобное заявление шокировало режиссера. Он признался Леонову, что не вправе решать эти вопросы, ведь заработной платой занимается Госкино. Артист ответил, что в таком случае подумает над предложением режиссера, однако позднее согласился на роль. При этом, как оказалось, он все же смог добиться желаемого гонорара, а Данелия на долгие годы запомнил требование актера.