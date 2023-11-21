Данелия получил «Оскар»: почему об этом почти никто не знает

Картину «Дерсу Узала» создали совместными усилиями Россия и Япония. Акира Куросава снимал и на московских улицах, и в павильонах студии «Мосфильм». Это, кстати, был первый фильм, который режиссер снял не на родном языке.

Основой сюжета стал роман российского писателя Владимира Арсеньева. Куросава грезил этой экранизацией много лет, и наконец-то мечта сбылась. Да еще как. Картина получила «Оскар», но не за лучшего актера, а в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Но во время вручения главной кинонаграды случился жуткий казус. Поскольку фильм снимали две страны, «Оскар» вручали обеим. Но ни исполнителей главных ролей со стороны СССР, ни самого Акиры Куросавы на премии не оказалось. Однако в зале был Георгий Данелия, который приехал заявить об «Афоне» на кинофоруме.

Ведущие церемонии, конечно, тут же ухватились за возможность не оплошать и назвали Данелию режиссером «Дерсу Узала». А когда Данелия приехал домой, то сарафанное радио распустило слух о том, что «Афоня» взял «Оскар».