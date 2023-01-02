Данелия не выдумал сцену побега в «Джентльменах удачи»: что было в реальной жизни

Кинокомедия «Джентльмены удачи» стала образцом советской классики. Критики объясняют ее успех прекрасным актерским составом, а также тандемом режиссера Георгия Данелии и сценаристки Виктории Токаревой. Над сюжетом истории творческая пара трудилась вместе, и постановщик частенько подкидывал партнерше любопытные ходы и комические ситуации.

Например, сцена побега в «Джентльменах удачи», оказывается, не была выдумана. Режиссер просто вдохновлялся событиями из реальной жизни. Когда Данелия учился в архитектурном институте, то попал на практику на возведение здания МГУ в столице. Как мастер по ремонту облицовки он занимался плиткой на 31-м этаже. Поначалу Георгия охватывал ужас от одного только вида подвесных лесов, но вскоре он уже привык к высоте.

Но были и работники, которые трудились на самом верху, на шпиле строения. Там к работам привлекались заключенные. И двое из них попытались сбежать. Впрочем, далеко уйти мужчинам не удалось, так как они завязли в цементном растворе. Спустя много лет Данелия вспомнил этот случай, экранизировав его в «Джентльменах удачи».