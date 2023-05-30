Данелия гнал в шею Михалкова, пока с ним не договорились: постыдная правда об успехе актера

Никита Михалков — большая величина в отечественном кинематографе, но так было не всегда. Прежде режиссеры не желали видеть актера на съемочной площадке. Свою первую главную роль он получил вовсе не потому, что был талантливым.

Создатель картины «Я шагаю по Москве» Георгий Данелия придерживался невысокого мнения о начинающем артисте из непростой семьи. Постановщик наотрез отказывался от работы с ним и не желал иметь общих дел с сыном Сергея Михалкова. Успех звездного наследника висел на волоске.

Данелия гнал в шею Михалкова до тех пор, пока с ним не провел убедительную беседу Андрей Кончаловский. Только он смог уговорить режиссера пойти на риск и поработать с Никитой Сергеевичем. Если бы не вмешательство брата, то карьера знаменитости могла бы потерпеть крах. Сам Михалков эту постыдную правду предпочитает скрывать, но, как известно, все тайное всегда становится явным.