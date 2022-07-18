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Дана Борисова пошла с протянутой рукой не просто так: названа причина

18 июля 2022 13:15
Дана Борисова пошла с протянутой рукой не просто так: названа причина

У телеведущей обнаружились долги.

Поступок Даны Борисовой в соцсетях вызвал оторопь россиян. Телеведущая призвала фанатов перевести деньги на ее банковскую карту — хотя бы по 100 рублей. По словам Борисовой, она попала в сложное финансовое положение, из которого не может выбраться без посторонней помощи. К тому же все съемки телезвезды отменились до осени. Недоброжелатели Даны намекнули ей, что она могла бы найти работу, вместо того чтобы выходить с протянутой рукой к фолловерам.

В ответ Борисова сообщила, что работает с 14 лет и знает, как сложно достаются деньги. Она похвасталась, что неравнодушные подписчики сбросили ей в результате 25 тысяч рублей.

«Эта сумма мне была необходима, чтобы закрыть одну задолженность», — сообщила Дана.

В Telegram-канале «Звездач» посчитали, что причиной нехватки денег у Борисовой стало исполнительное производство судебных приставов. Как выяснилось, телеведущая попала в черный список должников за неуплату налогов.

Между тем Дана отметила, что звездные друзья в ее подписках проигнорировали просьбу. Из знакомых деньги телеведущей перевели лишь ее лучшая подруга и экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс. Остальную сумму собрали фолловеры.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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