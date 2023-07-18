Дана Борисова отправила 15-летнюю дочь на увеличение губ: от естественной красоты не осталось ни следа

Дана Борисова не раз экспериментировала со своей внешностью и этим подавала пример единственной дочери. Полине Аксеновой всего 15 лет, но от ее натуральной красоты уже ничего не осталось.

Перед отпуском в Турции звездная наследница пожелала увеличить губы. Телеведущая не стала отговаривать девочку и с легким сердцем отправила ее в кабинет косметолога. А после показала результат процедуры интернет-пользователям.

Знаменитость не скрывает, что это только начало преображения. Когда Полине исполнится 18 лет, она ляжет под нож пластического хирурга, чтобы сделать ринопластику. Дана отметила, что нос у ее дочери папин — крупный, «картошкой», из-за чего девочка сильно комплексует. Но звезда успокаивает наследницу тем, что как только будет можно, они все «подправят».

Тем временем россияне не одобряют поведение Борисовой, считая, что та напрасно делает дочь жертвой пластики.